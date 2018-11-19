Рада на этой неделе может рассмотреть изменения в Конституцию по курсу в НАТО и ЕС, если будет готово заключение КС

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что парламент на этой неделе рассмотрит изменения в Конституцию Украины по закреплению в законодательстве ее курса на интеграцию в Европейский Союз и НАТО и при условии, что Конституционный суд Украины даст заключение по законопроекту.

"У меня есть информация, что в среду (21 ноября – ИФ) Конституционный суд уже даст вывод по законопроекту о внесении изменений в Конституцию о стратегическом направлении развития Украины, вступления в ЕС и НАТО. Если Конституционный суд действительно в среду примет такое решение, и будет решение комитета, тогда в четверг такой шанс может появиться", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.