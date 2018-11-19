Предварительно планируется, что Объединительный собор Православной церкви пройдет в начале декабря в Киеве

Объединительный собор Православной церкви состоится в декабре в Киеве, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Предварительно планируется, что он состоится в начале декабря в Киеве", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Спикер парламента сообщил, что 27-29 ноября в Стамбуле пройдет синод Вселенского патриархата, "который утвердит текст Томоса для Православной церкви Украины".

По его словам, это "откроет путь" для объявления Всеукраинского архиерейского Объединительного собора в Киеве.

Ранее в пресс-службе Константинопольского патриархата сообщили, что конкретная дата Объединительного собора Православной церкви в Украине в декабре 2018 года будет утверждена и объявлена синодом Вселенского патриархата: "В ходе подготовки Всевышнего и Священного Синода 27-29 ноября 2018 года Вселенский патриархат подтверждает свое решение о предоставлении Томоса Автокефалии Православной Церкви Украины. В то время, когда идет процесс подготовки к Священному Совету (Собору) православной церкви в Украине, его конкретная дата в декабре 2018 будет представлена для подтверждения и объявления Священным синодом Вселенского патриархата".

"Священный Синод Вселенского патриархата объявит дату объединительного собора, который должен состояться в декабре", - написал в свою очередь глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) в соцсети Фейсбук.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко также написал в Фейсбуке, что Объединительный собор состоится в декабре 2018 года, а "точная дата будет названа в ходе заседания Священного синода Вселенского патриархата 27-29 ноября этого года".

Ранее, по информации СМИ, собор планировался на 22 ноября.

Как сообщило издание "Левый берег" со ссылкой на источники в церковных кругах, следующей вероятной датой проведения архиерейского собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, называется 9-10 декабря.