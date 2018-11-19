Украина продолжает дискуссии с США относительно нового вооружения

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев постоянно ведет дискуссии с США относительно новых единиц оборонного вооружения.

"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важными психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий, опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - сказал дипломат в комментарии изданию "Defence News".

Кроме этого, министр убежден, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

"Российские военно-морские возможности сильнее наших, и нам нужно наращивать свои. Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - заявил П.Климкин.

По его словам, современная украинская армия в состоянии реагировать на провокации.