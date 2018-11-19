Политика

06:17 19.11.2018

Трамп назвал своим самым трудным решением налаживание связей с КНДР

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Трамп назвал своим самым трудным решением налаживание связей с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что самое сложное решение, которое он принял на президентском посту, было связано с налаживанием отношений с КНДР.

"Да, с Северной Кореей было очень сложно", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", отвечая на вопрос, какое самое серьезное решение ему пришлось принять за время своего правления.

При этом президент упомянул, что предыдущий президент США Барак Обама в разговоре с ним, Д.Трампом, называл проблему КНДР самой серьезной для США.

Однако, по словам Д.Трампа, он очень доволен тем, как в итоге стали развиваться отношения США и КНДР, и упомянул свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Позднее президент США заявлял, что планирует новую встречу с Ким Чен Ыном "в какой-то момент в начале следующего (2019 - ИФ) года".

Теги: #сша #трамп #мнение #кндр
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