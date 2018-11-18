Политика

18:46 18.11.2018

ПА НАТО переданы доклады о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии – Фриз

2 мин читать
ПА НАТО переданы доклады о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии – Фриз

Членам Парламентской ассамблеи НАТО переданы два доклада о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии, сообщила глава постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Сегодня передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии - деятельность российских частных военных компаний (ЧВК). Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ПГК на Востоке Украины и Сирии", - написала она на своей странице в "Фейсбук" в воскресенье.

И.Фриз отметила, что доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом.

"Сегодня российские ЧВК являются аналогом Сил специальных операций, применяемых с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России. В этом контексте отдельно передала доклад представительницы британской делегации Мадлин Мун (Madeleine Moon) - автор доклада "Силы специальных операций в современной среде безопасности", которая в Комитете по вопросам обороны и безопасности была принята единогласно", - отметила парламентарий.

Также И.Фриз подчеркнула, что в упомянутом докладе отмечено, что силы НАТО должны развивать не только три базовые составляющие ССО: боевые действия, специальную разведку и военную помощь, но и компонент контрповстанческих, контртеррористических мероприятий и борьбы с распространением биологического, ядерного и химического оружия.

"Доклад призывает усиливать способности ССО и их оснащение. Докладчик также указывает на необходимость понимания парламентариями стран-членов Альянса стоимости содержания ССО и преимуществ, которые они дают для противодействия вызовам безопасности среды. Автор доклада считает, что парламентарии должны серьезно относиться к роли ССО и вопросов финансирования, контроля и демократического надзора", - резюмировала политик.

Теги: #сирия #фриз #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Доклад лорда Джоплинга ПА НАТО - это анализ гибридной войны России против демократического мира, - Фриз

США против любых действий, ослабляющих НАТО

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва поддерживает цель Киева ввести стандарты НАТО в ВСУ до 2020

Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% опрошенных граждан, против - 36%

Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море – Пристайко

НАТО заявил о непризнании выборов в ДНР и ЛНР

Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

Гибридные атаки могут стать большим вызовом для глобальной безопасности – замгенсека НАТО

В вопросе двойного гражданства следует создавать прозрачные правила игры – нардеп Фриз

Нардеп Фриз о санкциях РФ: Гора родила мышонка

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон призывает Европу стать сильнее и предотвратить глобальный хаос

47 партий примут участие в местных выборах 23 декабря

Нетаньяху не считает нужным проводить досрочные выборы в Израиле

Порошенко: Никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Трамп подготовил письменные ответы на вопросы спецпрокурора Мюллера

Минобороны завершает реформирование структурных подразделений – Полторак

Эксперты США и ЕС дали более 50 рекомендации для подготовки к выборам в Украине в 2019 году

США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции и приветствовали стремление Киева вступить в НАТО

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

Трамп сомневается в преданности вице-президента Пенса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА