ПА НАТО переданы доклады о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии – Фриз

Членам Парламентской ассамблеи НАТО переданы два доклада о деятельности российских частных военных компаний в Украине и Сирии, сообщила глава постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Сегодня передали нашим партнерам NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии - деятельность российских частных военных компаний (ЧВК). Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ПГК на Востоке Украины и Сирии", - написала она на своей странице в "Фейсбук" в воскресенье.

И.Фриз отметила, что доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом.

"Сегодня российские ЧВК являются аналогом Сил специальных операций, применяемых с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России. В этом контексте отдельно передала доклад представительницы британской делегации Мадлин Мун (Madeleine Moon) - автор доклада "Силы специальных операций в современной среде безопасности", которая в Комитете по вопросам обороны и безопасности была принята единогласно", - отметила парламентарий.

Также И.Фриз подчеркнула, что в упомянутом докладе отмечено, что силы НАТО должны развивать не только три базовые составляющие ССО: боевые действия, специальную разведку и военную помощь, но и компонент контрповстанческих, контртеррористических мероприятий и борьбы с распространением биологического, ядерного и химического оружия.

"Доклад призывает усиливать способности ССО и их оснащение. Докладчик также указывает на необходимость понимания парламентариями стран-членов Альянса стоимости содержания ССО и преимуществ, которые они дают для противодействия вызовам безопасности среды. Автор доклада считает, что парламентарии должны серьезно относиться к роли ССО и вопросов финансирования, контроля и демократического надзора", - резюмировала политик.