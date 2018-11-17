Трамп подготовил письменные ответы на вопросы спецпрокурора Мюллера

Президент Трамп в субботу сообщил, что его письменные ответы на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера подготовлены и будут переданы на следующей неделе.

"Все они (ответы) готовы", - сказал он, общаясь с журналистами на лужайке Белого дома перед отлетом в Калифорнию, где продолжаются лесные пожары.

Д.Трамп отметил, что лично писал ответы, однако перед тем, как отдать их, он хотел бы посоветоваться со своими адвокатами.

"Вы всегда должны быть очень осторожны, когда отвечаете на вопросы людей, которые, возможно, имеют плохие намерения", - сказал он.

Президент США отметил, что пока не решил, соглашаться ли на личную беседу с Р.Мюллером.

Наблюдатели отмечают, что передача ответов на вопросы означает критически важный шаг в расследовании возможных связей предвыборной кампании Д.Трампа с Россией, которое сам президент США неоднократно называл ненужным, считая его "охотой на ведьм".