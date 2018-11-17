Политика

07:40 17.11.2018

США подтвердили Украине готовность сохранять антироссийские санкции

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Соединенные Штаты и Украина считают необходимым дальнейшее укрепление возможностей Киеву по противостоянию "российской агрессии", сообщил американский госдепартамент.

"Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения наращивания способностей Украины по противостоянию российской агрессии и важность минских соглашений для прекращения агрессии России", - говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Павла Климкина, поступившем в "Интерфакс".

Заявление было распространено госдепом США по итогам состоявшегося в Вашингтоне заседания двухсторонней комиссии по стратегическому партнерству.

В нем говорится, что "Соединенные Штаты подтвердили обязательства по сохранению санкций против России, связанных с российской агрессией против Украины, до полного выполнения Россией минских соглашений".

США и Украина отметили, что создание необходимых условий в области безопасности для полного выполнения минских соглашений может быть достигнуто за счет размещения на Донбассе, в том числе на российско-украинской границе, миротворческих сил с мандатом ООН.

В заявлении говорится, что США и Украина "осудили агрессивные действия России в отношении транзитных перевозок в украинские порты в Черном и Азовском морях и в районе Керченского пролива".

Такие действия "создают новые угрозы безопасности, экономике, общественной деятельности и экологии вол всем Азовско-Черноморском регионе", отмечается в нем.

Стороны также "подчеркнули необходимость продолжения транзита газа через Украину, и подчеркнули, что выступают против энергетических проектов, которые угрожают энергетической диверсификации и безопасности Европы".

"В частности, США и Украина подчеркнули важность продолжать координацию с тем, чтобы прекратить реализацию предложенных Россией проектов строительства трубопроводов, которые нанесут вред экономической и стратегической стабильности Украины, таких проектов, как "Северный поток-2" и вторая очередь "Турецкого потока", - подчеркивается в заявлении.

США и Украина по итогам заседания комиссии приняли решение о создании трех двухсторонних рабочих групп: по безопасности и противостоянии российской агрессии, по верховенству закона и гуманитарным вопросам, по экономике и энергетике.

Теги: #госдеп #сша #россия #украина
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