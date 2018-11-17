Политика

04:37 17.11.2018

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию и дело Хашкаджи

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и дело журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства.

"Лидеры сошлись во мнении, что необходимо пролить свет на все аспекты инцидента с саудовским журналистом (...), указав на недопустимость попыток замять это преступление", - отмечает агентство.

Президенты, по информации "Анадолу", приветствовали проведение совместного патрулирования военных Турции и США в районе сирийского Манбиджа. Кроме того, Р.Т.Эрдоган отметил, что ожидает от Вашингтона прекращения помощи курдским ополченцам на севере Сирии.

Теги: #сша #турция #президенты
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