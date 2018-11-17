Трамп сомневается в преданности вице-президента Пенса

Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал в разговорах со своими советниками вопрос о преданности вице-президента страны Майка Пенса, пишет в пятницу газета "Нью-Йорк таймс".

По данным издания, в ходе частных бесед со своими помощниками он несколько раз спрашивал у них, предан ли ему М.Пенс. "То в одном, то в другом разговоре он задавал помощникам и советникам целенаправленный вопрос: предан ли Майк Пенс?", - пишет "Нью-Йорк таймс".

При этом газета отмечает, что он задал этот вопрос "так много раз", что вызвал серьезную обеспокоенность у некоторых своих советников. По их словом, подобные расспросы со стороны Д.Трампа обычно указывают на то, что его кто-то "все больше и больше раздражает".

На вопрос о преданности вице-президента США помощники американского лидера отвечали по-разному. Большинство сотрудников Белого дома выступили в поддержку М.Пенса, тогда как другие советники Д.Трампа предположили, что вице-президент, возможно, просто "использует ситуацию в своих целях".

Между тем, заместитель официального представителя Белого дома Хоган Гидли отверг сообщения о том, что у Д.Трампа существуют какие-либо сомнения по поводу лояльности М.Пенса. "Президент полностью поддерживает вице-президента и думает, что он великолепно выполняет работу, помогая реализовать политические курсы этой администрации", - сказал Х.Гидли.

Ранее в ноябре во время одной из бесед Д.Трамп спросил у М.Пенса, будет ли он его кандидатом на пост вице-президента во время следующих президентских выборов 2020 года. "Майк, ты будешь моим кандидатом на пост вице-президента?" - спросил американский лидер, в ответ М.Пенс утвердительно кивнул головой, что вызвало громкие аплодисменты среди сотрудников Белого дома.

Однако некоторые советники Д.Трампа рассказали "Нью-Йорк таймс", что президент США рассматривает в качестве возможного кандидата на эту должность на выборах в 2020 году Никки Хейли, которая ранее объявила, что собирается покинуть пост постоянного представителя США при ООН.