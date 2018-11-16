Политика

21:57 16.11.2018

Герасимов: Ответственность за некомпетентного мэра Смелы Тимошенко должна взять на себя

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Герасимов: Ответственность за некомпетентного мэра Смелы Тимошенко должна взять на себя

 У лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и мэра Смелы Алексея Цыбко давние политические связи, заявил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что из полутора тысяч населенных пунктов в Украине к зиме не подготовился тот, мэр которого вместе с Ю.Тимошенко в 2017 году прорывал границу во время депортации Михеила Саакашвили.

"Вот что бывает, когда мэры вместо заботы о людях занимаются даже не политикой, а политиканством. Потому что вы помните, как этот человек, мэр Смелы, прорывал границу, бил наших пограничников вместе с Юлией Владимировной и господином Саакашвили. Вы знаете все остальные истории, связанные с Россией, с русскими организациями, и это действительно недопустимо",- заявил А.Герасимов.

Ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал проблемы с газопоставками в Смелу "политическим вопросом".

"Я думаю, что непосредственно Верховная Рада также даст оценку таким действиям, и постановление в Верховной Раде о проведении досрочных перевыборов как мэра, так и городских депутатов будет принята ", - отметил Г.Зубко.

Кроме того, он подчеркнул, что прокуратура будет расследовать это дело как факт бездействия чиновников, который едва не привел к чрезвычайным последствиям.

Теги: #газоснабжение #смела #украина
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