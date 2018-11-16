В МИД Украины вызвали посла Венгрии в связи с антиукраинскими высказываниями венгерского руководства

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó) для выражения протеста в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Венгрии Жолта Шемьена (Zsolt Semjén) относительно Украины.

"Венгерскому дипломату была высказана необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - сказано в комментарии МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу.

Как сообщалось, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины не может быть достигнуто согласие. Согласно сообщению на сайте правительства Венгрии, премьер-министр выразил мнение, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или Евросоюз.

В.Орбан также заявил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением.

Премьер уточнил, что по итогам выборов будет принято решение о том, продолжится ли венгерский политический курс по отношению к Украине.

В.Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти.