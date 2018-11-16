Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США пути противодействия российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с председателем комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем.

"Спасибо за встречу с председателем комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем комитета Элиотом Энгелем. Обсудили, как сделать успешным украинский проект, способствовать гражданскому обществу и противодействовать российской гибридной агрессии", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке в пятницу.