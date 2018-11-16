Кабмин назначил главой Госэнергонадзора госсекретаря Минрегионстроя Малашкина

Кабинет министров Украины назначил Максима Малашкина главой Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзора).

Согласно распоряжению правительства №759 от 24 октября, М.Малашкин назначен главой Госэнергонадзора от даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

Распоряжением №758 от 24 октября он уволен с должности государственного секретаря Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В связи с данными решениями распоряжением №760 от 24 октября Кабмин временно возложил исполнение обязанностей госсекретаря Минрегионстроя на генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции указанного министерства Игоря Корхового.