Украина требует от РФ прекратить нарушения прав человека и обеспечить доступ международным правозащитным институциям в Крым - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН резолюции о состоянии прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также требует от РФ обеспечить доступ на полуостров международным правозащитным механизмам.

"МИД Украины приветствует одобрение 15 ноября 2018 года Третьим комитетом 73-й сессии ГА ООН обновленной и усиленной резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина". Это важный вклад в продолжение международного давления на РФ в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - говорится в комментарии МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что таким образом международное сообщество продолжает четко придерживаться политики непризнания попытки аннексии АР Крым и осуждает все попытки РФ по ее легитимизации, в том числе путем незаконного проведения российских выборов на территории полуострова.

Проект документа базируется на резолюциях Генассамблеи предыдущих лет по правам человека в оккупированном Крыму, а также на очередном тематическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. "Россия не выполнила ни одного из положений этих резолюций, а ситуация с правами человека на полуострове продолжает ухудшаться", - отмечается в комментарии.

"Требуем от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине, на территорию временно оккупированного полуострова", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, в принятой 15 ноября Третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюции, в частности, указано, что с 2014 года российские власти применяют пытки для получения ложных признательных показаний в ходе политически мотивированных процессов. Подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены, а также тех, кто был переведен или депортирован через международно-признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию. Отдельно в документе вспомнили дела украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Владимира Балуха и крымского татарина Эмир-Усейна Куку.

Резолюция призывает все международные организации и специализированные учреждения системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку "АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ" и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

В документе содержится призыв к РФ создать и поддерживать безопасные условия для журналистов и сотрудников СМИ, правозащитников и адвокатов защиты; прекратить практику принуждения крымских жителей к службе в вооруженных или вспомогательных силах России; прекратить практику депортации украинских граждан из Крыма за отказ от гражданства РФ и дискриминацию в отношении жителей Крыма.

Кроме того, комитет призывает Россию полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

РФ должна предпринять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права.

Согласно резолюции, Третий комитет Генассамблеи ООН также осуждает незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму и требует, чтобы Россия соблюдала обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

Помимо этого, незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности, а также обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках.

Третий комитет Генассамблеи ООН в своей резолюции настоятельно призывает РФ обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым, в том числе ко всем местам, где могут содержаться лица, лишенные свободы, признавая, что международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.