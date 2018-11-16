Политика

16:55 16.11.2018

Украина требует от РФ прекратить нарушения прав человека и обеспечить доступ международным правозащитным институциям в Крым - МИД

3 мин читать
Украина требует от РФ прекратить нарушения прав человека и обеспечить доступ международным правозащитным институциям в Крым - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Третьим комитетом Генеральной ассамблеи ООН резолюции о состоянии прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также требует от РФ обеспечить доступ на полуостров международным правозащитным механизмам.

"МИД Украины приветствует одобрение 15 ноября 2018 года Третьим комитетом 73-й сессии ГА ООН обновленной и усиленной резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина". Это важный вклад в продолжение международного давления на РФ в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - говорится в комментарии МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что таким образом международное сообщество продолжает четко придерживаться политики непризнания попытки аннексии АР Крым и осуждает все попытки РФ по ее легитимизации, в том числе путем незаконного проведения российских выборов на территории полуострова.

Проект документа базируется на резолюциях Генассамблеи предыдущих лет по правам человека в оккупированном Крыму, а также на очередном тематическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. "Россия не выполнила ни одного из положений этих резолюций, а ситуация с правами человека на полуострове продолжает ухудшаться", - отмечается в комментарии.

"Требуем от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине, на территорию временно оккупированного полуострова", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, в принятой 15 ноября Третьим комитетом Генассамблеи ООН резолюции, в частности, указано, что с 2014 года российские власти применяют пытки для получения ложных признательных показаний в ходе политически мотивированных процессов. Подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены, а также тех, кто был переведен или депортирован через международно-признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию. Отдельно в документе вспомнили дела украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Владимира Балуха и крымского татарина Эмир-Усейна Куку.

Резолюция призывает все международные организации и специализированные учреждения системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку "АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ" и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

В документе содержится призыв к РФ создать и поддерживать безопасные условия для журналистов и сотрудников СМИ, правозащитников и адвокатов защиты; прекратить практику принуждения крымских жителей к службе в вооруженных или вспомогательных силах России; прекратить практику депортации украинских граждан из Крыма за отказ от гражданства РФ и дискриминацию в отношении жителей Крыма.

Кроме того, комитет призывает Россию полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

РФ должна предпринять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права.

Согласно резолюции, Третий комитет Генассамблеи ООН также осуждает незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму и требует, чтобы Россия соблюдала обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

Помимо этого, незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности, а также обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках.

Третий комитет Генассамблеи ООН в своей резолюции настоятельно призывает РФ обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым, в том числе ко всем местам, где могут содержаться лица, лишенные свободы, признавая, что международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

Теги: #крым #оон_права_человека #россия #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США пути противодействия российской агрессии

Резолюция ООН поднимает вопрос оккупированного Крыма на наивысший уровень – нардеп Гончаренко

Японский премьер обещал не размещать американские военные базы на части Курильских островов в случае их передачи Россией

И.Геращенко: Фамилия Вышинского ни разу не звучала от России в контексте его обмена на украинских граждан

Полномочия нынешнего созыва Курултая крымскотатарского народа автоматически пролонгированы

Марчук сообщил о предложениях отказаться от Крыма, чтобы решить проблему Донбасса

В мире признают российскую гибридную угрозу - экс-постпред Великобритании в ООН

Госдепартамент США доложил конгрессу, что Россия не выполнила требования по закону о химоружии в связи с Солсбери

РФ стремится изнутри подорвать единство Евросоюза путем вмешательства в выборы в отдельных странах ЕС и Европарламент – Порошенко

Порошенко: РФ подрывает доверие украинцев к госинститутам и дискредитирует евроатлантический выбор для реванша пророссийских сил на выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД Украины вызвали посла Венгрии в связи с антиукраинскими высказываниями венгерского руководства

Совет ЕС обсудит ситуацию вокруг Украины и Азовского моря - источник

Кабмин назначил замминистра юстиции по вопросам госрегистрации Садовскую

Регламентный комитет Рады в понедельник рассмотрит лишение неприкосновенности Березкина

Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США пути противодействия российской агрессии

Кабмин назначил главой Госэнергонадзора госсекретаря Минрегионстроя Малашкина

Климкин: международное признание Голодомора как геноцида - это противодействие гибридной агрессии РФ против демократического мира

Тимошенко: Жители Смелы до сих пор остаются без тепла, несмотря на обещания президента

В работе ЦИК есть прогресс и реакция на критику - "Опора"

Турчинов заявил о недопустимости переговоров с "марионетками Кремля" на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА