Политика

16:39 16.11.2018

Климкин: международное признание Голодомора как геноцида - это противодействие гибридной агрессии РФ против демократического мира

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Климкин: международное признание Голодомора как геноцида - это противодействие гибридной агрессии РФ против демократического мира

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что международное признание Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом является инструментом противодействия нынешней агрессии РФ – военной против Украины и гибридной против демократического мира.

"Международное признание Голодомора как геноцида - это не просто счеты с трагическим прошлым. Это и противодействие нынешней военной агрессии против Украины и гибридной агрессии России против всего демократического мира", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, очень важно правильно понимать причины Голодомора-геноцида. "Главная причина Голодомора было не классовая, а национальная. Искусственный голод стал наказанием для украинской нации за провозглашение независимого Украинского государства в 1917-1920 годах и одновременно "превентивной мерой" против повторения таких попыток. В то время еще не существовало понятия "гибридная война", но Голодомор, бесспорно, был самым ужасным примером именно такой гибридной войны сталинского режима с миллионами гражданских жертв в якобы мирное время", - отметил министр.

По словам П.Климкина, "наша общая обязанность - вернуть Голодомор-геноцид в историческую память и в коллективную совесть всего человечества", поскольку "если зло остается не наказанным, то ему намного легче повториться".

Теги: #голодомор #климкин #павел_климкин #геноцид #мид
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