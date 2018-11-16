Резолюция ООН поднимает вопрос оккупированного Крыма на наивысший уровень – нардеп Гончаренко

Сегодня Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу принял новый проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Как сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко", документ поддержали представители 67 стран против 26-ти.

"Принятие новой резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина" является чрезвычайно важным шагом с нескольких точек зрения. Во-первых, мы на наивысшем уровне опять затрагиваем вопрос оккупированного Крыма", - заявил пресс-службе партии народный депутат фракции БПП, председатель межфракционного объединения "Крым" Алексей Гончаренко.

"Во-вторых, в проекте этой резолюции названы фамилии украинских политзаключенных, в том числе, Олега Сенцова и Владимира Балуха. Для ООН - это исключительная практика вспоминать конкретные фамилии. Так было, например, в отношении Нельсона Манделы. И сейчас названы конкретные фамилии украинцев, которые борятся против путинского режима", - добавил он.

По словам народного депутата, еще одно важное положение резолюции касается обязательности указания на географических картах, путеводителях, документах принадлежности Крыма к государству Украина. "Во всех документах должен указываться, что АР Крым и город Севастополь - это Украина и эта территория временно оккупирована РФ. Это важно для нас, поскольку уже были прецеденты, когда те или другие страны на географических картах пытались делать ползучее признание российской оккупации, указывая, что Крым - российский. Украина никогда не позволит этого делать!", - заявил он.

А.Гончаренко выразил уверенность, что Генеральная ассамблея ООН в декабре утвердит этот документ, поскольку "голосование проекта резолюции на Третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН четко показало проукраинскую позицию большинства стран мира".