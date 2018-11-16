Политика

15:33 16.11.2018

Резолюция ООН поднимает вопрос оккупированного Крыма на наивысший уровень – нардеп Гончаренко

2 мин читать
Резолюция ООН поднимает вопрос оккупированного Крыма на наивысший уровень – нардеп Гончаренко

Сегодня Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу принял новый проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина". Как сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко", документ поддержали представители 67 стран против 26-ти.

"Принятие новой резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина" является чрезвычайно важным шагом с нескольких точек зрения. Во-первых, мы на наивысшем уровне опять затрагиваем вопрос оккупированного Крыма", - заявил пресс-службе партии народный депутат фракции БПП, председатель межфракционного объединения "Крым" Алексей Гончаренко.

"Во-вторых, в проекте этой резолюции названы фамилии украинских политзаключенных, в том числе, Олега Сенцова и Владимира Балуха. Для ООН - это исключительная практика вспоминать конкретные фамилии. Так было, например, в отношении Нельсона Манделы. И сейчас названы конкретные фамилии украинцев, которые борятся против путинского режима", - добавил он.

По словам народного депутата, еще одно важное положение резолюции касается обязательности указания на географических картах, путеводителях, документах принадлежности Крыма к государству Украина. "Во всех документах должен указываться, что АР Крым и город Севастополь - это Украина и эта территория временно оккупирована РФ. Это важно для нас, поскольку уже были прецеденты, когда те или другие страны на географических картах пытались делать ползучее признание российской оккупации, указывая, что Крым - российский. Украина никогда не позволит этого делать!", - заявил он.

А.Гончаренко выразил уверенность, что Генеральная ассамблея ООН в декабре утвердит этот документ, поскольку "голосование проекта резолюции на Третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН четко показало проукраинскую позицию большинства стран мира".

Теги: #резолюция #гончаренко #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Генассамблея ООН рассмотрит две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и о милитаризации Азова - Геращенко

В мире признают российскую гибридную угрозу - экс-постпред Великобритании в ООН

Лукашенко предложил направить на Донбасс совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ

Тимошенко считает, что война в Украине актуализирует процесс реформирования ООН

Украина будет настаивать на принятии двух резолюций по Крыму на 73-й сессии Генассамблеи ООН

Миротворцы под эгидой ООН помогут восстановить мир в Украине - Порошенко

Спецпосланник ООН по Сирии прибудет в Дамаск для обсуждения вопроса о создании комитета по разработке проекта конституции

Трамп рассматривает кандидатуры двух женщин на пост постпреда США при ООН

Трамп обещает подыскать "фантастическую" замену Никки Хейли

Никки Хэйли покидает пост постпреда США при ООН

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Жители Смелы до сих пор остаются без тепла, несмотря на обещания президента

В работе ЦИК есть прогресс и реакция на критику - "Опора"

Турчинов заявил о недопустимости переговоров с "марионетками Кремля" на Донбассе

Большинство британцев выступают против выхода страны из ЕС - опрос

ЕС готов к любому сценарию Brexit - Туск

В отношении Яценюка и Петренко ведется грязная информационная кампания - Кабмин

Японский премьер обещал не размещать американские военные базы на части Курильских островов в случае их передачи Россией

Токио будет добиваться суверенитета над частью Курильских островов в случае их передачи Россией

Белый дом не участвует в дискуссиях о возможной экстрадиции Гюлена из США

Заявления Путина являются примером вмешательства в выборы в Украине еще до начала кампании – Цеголко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА