Политика

15:03 16.11.2018

Тимошенко: Жители Смелы до сих пор остаются без тепла, несмотря на обещания президента

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Тимошенко: Жители Смелы до сих пор остаются без тепла, несмотря на обещания президента

Жители г.Смела Черкасской области, которым президент Украины Петр Порошенко публично пообещал дать тепло, до сих пор остаются в холодном жилье, утверждает лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба партии, политик лично проинспектировала котельные и, как оказалось, часть из них не работает. "Мы приехали посмотреть, работают ли котельные. Сейчас мы в одной из них. Все это обман. Никто не работает, газ не подан на котлы. В действительности же люди продолжают оставаться в холоде", - заявила лидер "Батькивщины".

Кроме того, она отметила, что в Смеле периодически пропадает энергоснабжение, поскольку люди вынуждены отапливать жилье электроприборами.

В связи с этим политик обратилась к президенту Украины с требованием немедленно дать украинцам природный газ для отопления жилья, детсадов и больниц. "После всех отчетов, что в Смелу пустили тепло, реально тепла нет. Мы требуем, чтобы это тепло людям подали", - заявила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #отопление #смела
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