В работе ЦИК есть прогресс и реакция на критику - "Опора"

В Гражданской сети "Опора" отмечают, что Центральная избирательная комиссия реагирует на критику с их стороны, заявляет председатель правления сети Ольга Айвазовская.

"Мы не можем сейчас давать негативную оценку в целом деятельности ЦИК, потому что наблюдаем и за определенным прогрессом, и реагированием на критику со стороны нашей организации, которая является постоянной", - сказала О.Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она также отметила, что ЦИК в новом составе работает только месяц и это не позволяет давать какие-то оценки.

При этом О.Айвазовская отметила, что "Опору" разочаровало первое закрытое заседание ЦИК. "Нас глубоко разочаровали первые шаги ЦИК в части проведения первого заседания, во время которого избиралось руководство, без СМИ", - сказала председатель правления

О.Айвазовская заявила, что "Опору" также разочаровало решение ЦИК от 1 ноября об отмене выборов в четырех объединенных территориальных громадах - Житомирской, Винницкой и двух в Донецкой области.