Политика

13:44 16.11.2018

В работе ЦИК есть прогресс и реакция на критику - "Опора"

1 мин читать
В работе ЦИК есть прогресс и реакция на критику - "Опора"

В Гражданской сети "Опора" отмечают, что Центральная избирательная комиссия реагирует на критику с их стороны, заявляет председатель правления сети Ольга Айвазовская.

"Мы не можем сейчас давать негативную оценку в целом деятельности ЦИК, потому что наблюдаем и за определенным прогрессом, и реагированием на критику со стороны нашей организации, которая является постоянной", - сказала О.Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она также отметила, что ЦИК в новом составе работает только месяц и это не позволяет давать какие-то оценки.

При этом О.Айвазовская отметила, что "Опору" разочаровало первое закрытое заседание ЦИК. "Нас глубоко разочаровали первые шаги ЦИК в части проведения первого заседания, во время которого избиралось руководство, без СМИ", - сказала председатель правления

О.Айвазовская заявила, что "Опору" также разочаровало решение ЦИК от 1 ноября об отмене выборов в четырех объединенных территориальных громадах - Житомирской, Винницкой и двух в Донецкой области.

Теги: #айвазовская #опора #цик
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ЦИК призывают субъектов избирательного процесса воздерживаться от преждевременной агитации

На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн

Глава ЦИК выступает за внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов

ЦИК готовится к возможным "гибридным атакам" на выборах - Слипачук

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

Номерные пломбы ЦИК Украины выявили на КПВВ пограничники в следовавшем с оккупированной территории Донбасса автомобиле

"Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий – ЦИК Украины

В ЦИК хотят отмены тендерных процедур при закупках во время избирательного процесса

Глава ЦИК просит Раду определиться с системой выборов в Украине

Рада на пленарной неделе рассмотрит законопроекты о разминировании, изменениях в публичных закупках и кибербезопасности ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Турчинов заявил о недопустимости переговоров с "марионетками Кремля" на Донбассе

Большинство британцев выступают против выхода страны из ЕС - опрос

ЕС готов к любому сценарию Brexit - Туск

В отношении Яценюка и Петренко ведется грязная информационная кампания - Кабмин

Японский премьер обещал не размещать американские военные базы на части Курильских островов в случае их передачи Россией

Токио будет добиваться суверенитета над частью Курильских островов в случае их передачи Россией

Белый дом не участвует в дискуссиях о возможной экстрадиции Гюлена из США

Заявления Путина являются примером вмешательства в выборы в Украине еще до начала кампании – Цеголко

Решение о политическом курсе Венгрии по отношению к Украине будет принято после выборов президента – Орбан

Высокая оценка Всемирного банка свидетельствует об исполнении Украиной своих обязательств по судебной реформе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА