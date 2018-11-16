Турчинов заявил о недопустимости переговоров с "марионетками Кремля" на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечает марионеточный характер "власти" в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей по итогам проведенных там 11 ноября нелегитимных "выборов" и заявляет о недопустимости ведения с ними каких-либо переговоров, сообщается на официальном сайте СНБО.

"Заявление Путина (президент РФ Владимир Путин - ИФ) о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили "руководить" квазиреспубликами, - это его навязчивая идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир", - сказал А.Турчинов.

По его словам, "Москва пытается бездарно скрыть оккупацию части украинского Донбасса за организованными ею фейковыми выборами".

"Есть только один путь выполнения минских соглашений, о которых постоянно вспоминает Путин, - прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия", - подчеркнул А.Турчинов.

Как сообщалось, в четверг В.Путин заявил, что президент Украины Петр Порошенко "не проявил желания и готовности к реализации Минских соглашений" и что украинской власти придется договариваться с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения", - заявил он.