Политика

09:45 16.11.2018

ЕС готов к любому сценарию Brexit - Туск

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ЕС готов к любому сценарию Brexit - Туск

Европейский союз готов для финального соглашения с Великобританией в ноябре, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Мы также готовы для сценария без соглашения. Но, конечно, мы лучше подготовлены для сценария с соглашением по Brexit", - сказал глава Евросовета, отвечая на вопросы.

Он не стал комментировать события в британском правительстве, отметив, что "Лондон в центре напряженности", а в Брюсселе этого нет.

"Но что очевидно: Brexit остается одним из самых важных вопросов для нас в Европе, да и в остальном мире", - добавил Д.Туск.

Ранее в четверг он объявил, что 25 ноября в Брюсселе состоится саммит ЕС.

"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье, 25 ноября, в 09:30 (11:30 мск)", - сказал Д.Туск на совместном с координатором ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье брифинге.

Председатель Евросовета отметил, что этому саммиту ЕС будет предшествовать ряд встреч, обсуждений и мероприятий. В частности, до конца нынешней недели постпреды 27 стран ЕС (без Великобритании) встретятся для обсуждения проекта соглашения.

"Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - предположил Д.Туск.

Теги: #великобритания #ес #brexit #туск
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