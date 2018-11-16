В отношении Яценюка и Петренко ведется грязная информационная кампания - Кабмин

Кабинет министров Украины называет "грязной информационной кампанией" появление в СМИ сведений о якобы уголовных делах по факту возможного злоупотребления служебным положением экс-премьером Арсением Яценюком и действующим министром юстиции Павлом Петренко, а также призывает правоохранительные органы не допустить использование своих структур как средство давления со стороны олигархов.

"Запуск грязной информационной кампании об открытии якобы уголовных дел по факту возможных злоупотреблений служебным положением со стороны бывшего главы правительства Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко в рамках привлечения к судебному процессу (о попытке взыскать с Украины более $5,5 млрд - ИФ) юридических советников мирового уровня является ни чем иным, как попыткой повлиять на вышеупомянутый процесс, слушания в рамках которого назначены на начало 2019 года. Эти заявления ничем не подтверждены и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В Кабмине напомнили, что Украина является участником крупнейшего в истории страны судебного процесса, в рамках которого "структуры, приближенные к одному из одиозных олигархов", пытаются безосновательно взыскать с государства Украина более $5,5 млрд. Правительство и Министерство юстиции предпринимают все возможные меры для защиты интересов Украины в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в рамках данного процесса и недопущения безосновательного взыскания с государства средств, принадлежащих украинским гражданам. Для этого привлечены лучшие международные юридические советники с успешным опытом в подобных делах.

Правительство также обращается ко всем правоохранительным органам, в первую очередь - к Национальному антикоррупционному бюро Украины, с призывом предпринять все возможные законные меры в рамках своей компетенции, чтобы не допустить использование своих структур как средства влияния и давления на государство со стороны одиозных олигархов.

Кроме того, Кабмин как высший орган исполнительной власти в Украине осуждает какие-либо попытки давления на должностных лиц правительства с использованием манипулятивных технологий и откровенной дезинформации.

В сообщении указано, что на днях в СМИ появилась не соответствующая действительности информация о возможном злоупотреблении властью и служебным положением со стороны бывшего руководства правительства и Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Ранее по заявлению подставных лиц Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ зарегистрировать сведения о возможных правонарушениях, без указания фабулы дела и фамилий высших должностных лиц. В этой информационной кампании фигурируют фамилии бывшего премьер-министра и руководства Минюста.

В Кабмине заверили, что привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells происходило с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах.