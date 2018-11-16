Белый дом не участвует в дискуссиях о возможной экстрадиции Гюлена из США

Вопрос о возможной высылке из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена находится в ведении Министерства юстиции США, Белый дом в нем не участвует, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Белый дом не принимал участия в каких-либо дискуссиях, связанных с экстрадицией Фетхуллаха Гюлена", - сказала Х.Нойерт журналистам, отметив, что этот вопрос находится в ведении минюста.

Дипломат заявила, что вопрос о высылке Ф.Гюлена и убийство саудовского журналиста Дж.Хашкаджи никак не связаны.

"Я видела новости, в которых люди пытаются объединить Саудовскую Аравию и Турцию с Дж.Хашкаджи и Ф.Гюленом, но здесь нет связи. Поэтому давайте разбирать два эти вопроса отдельно", - добавила Х.Нойерт.

Как сообщил ранее телеканал NBC, администрация США рассматривает возможные способы высылки из страны турецкого проповедника Ф.Гюлена, выдачи которого давно добивается Анкара.

Согласно информации источников, Белый дом интересовался деталями статуса пребывания Ф.Гюлена в США и сделал соответствующий запрос в министерство внутренней безопасности.

По данным телеканала, Ф.Гюлен владеет "зеленой картой" и живет в Пенсильвании с конца 1990-х годов.

NBС также сообщил, что высылка турецкого проповедника рассматривается в качестве попытки США в обмен на уступки по делу Ф.Гюлена побудить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снизить давление на Саудовскую Аравию в связи с убийством оппозиционного саудовского журналиста Дж. Хашкаджи.