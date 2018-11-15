Политика

19:00 15.11.2018

Заявления Путина являются примером вмешательства в выборы в Украине еще до начала кампании – Цеголко

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Заявления Путина являются примером вмешательства в выборы в Украине еще до начала кампании – Цеголко

Заявления президента РФ Владимира Путина относительно деятельности президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Донбассе свидетельствуют о вмешательстве российского президента в избирательный процесс в Украине еще до начала кампании, подчеркивает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Сегодняшние заявления Путина являются явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась. Очевидной является неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи", - написал С.Цеголко на странице в Фейсбуке в четверг, добавив, что вопрос власти в Украине будет решать не Кремль, а украинский народ.

Пресс-секретарь подчеркнул, что П.Порошенко выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации, но "никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора".

"Глава государства и в дальнейшем, объединяя оборонные и дипломатические усилия, будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. И он будет бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России-агрессора", - подытожил С.Цеголко.

Ранее в четверг В.Путин заявил, что П.Порошенко "не проявил желания и готовности к реализации Минских соглашений". Кроме того, по его словам, украинской власти придется договариваться с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Теги: #рф #цеголко #выборы #путин
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