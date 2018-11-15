Решение о политическом курсе Венгрии по отношению к Украине будет принято после выборов президента – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины не может быть достигнуто согласие.

Согласно сообщению на сайте правительства Венгрии, премьер-министр выразил мнение, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или Евросоюз.

В.Орбан также заявил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением.

Премьер уточнил, что по итогам выборов будет принято решение о том, продолжится ли венгерский политический курс по отношению к Украине.

"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развитию Украины", - сказал он.

В.Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти.

По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией.

Премьер также считает, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.