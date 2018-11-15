Высокая оценка Всемирного банка свидетельствует об исполнении Украиной своих обязательств по судебной реформе

Народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Валерий Карпунцов отмечает, что оценить реальный эффект от судебной реформы, инициированной президентом Украины Петром Порошенко, можно будет после ее полного внедрения, сообщает пресс-служба партии.

"После завершения всех процедур, связанных с использованием судебной реформы, каждый гражданин сможет сказать, что правосудие приблизилось и стало доступным. Сейчас высокая оценка хода судебной реформы со стороны Всемирного банка, сейчас нашла свое отражение в росте Украины в рейтинге Doing business, свидетельствует о том, что Украина надлежащим образом выполняет взятые на себя обязательства", - подчеркнул В.Карпунцов.

Народный депутат также отметил, что, согласно рейтингу, по индексу качества судебных процессов украинские суды сейчас оцениваются в 11,5 балла из 18, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В сообщении отмечается, что индекс качества системы судопроизводства определяет время и стоимость решения коммерческого спора в местных судах первой инстанции, а также качество судебных процессов, которое зависит от внедрения в стране передовых методов, способствующих повышению эффективности рассмотрения дел, в частности, автоматизация судов и альтернативное разрешение споров. Этот индекс является основным в определении рейтинга в компоненте "Обеспечение исполнения контрактов" отчета Doing Business.