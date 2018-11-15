Политика

18:30 15.11.2018

Высокая оценка Всемирного банка свидетельствует об исполнении Украиной своих обязательств по судебной реформе

1 мин читать
Высокая оценка Всемирного банка свидетельствует об исполнении Украиной своих обязательств по судебной реформе

Народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Валерий Карпунцов отмечает, что оценить реальный эффект от судебной реформы, инициированной президентом Украины Петром Порошенко, можно будет после ее полного внедрения, сообщает пресс-служба партии.

"После завершения всех процедур, связанных с использованием судебной реформы, каждый гражданин сможет сказать, что правосудие приблизилось и стало доступным. Сейчас высокая оценка хода судебной реформы со стороны Всемирного банка, сейчас нашла свое отражение в росте Украины в рейтинге Doing business, свидетельствует о том, что Украина надлежащим образом выполняет взятые на себя обязательства", - подчеркнул В.Карпунцов.

Народный депутат также отметил, что, согласно рейтингу, по индексу качества судебных процессов украинские суды сейчас оцениваются в 11,5 балла из 18, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В сообщении отмечается, что индекс качества системы судопроизводства определяет время и стоимость решения коммерческого спора в местных судах первой инстанции, а также качество судебных процессов, которое зависит от внедрения в стране передовых методов, способствующих повышению эффективности рассмотрения дел, в частности, автоматизация судов и альтернативное разрешение споров. Этот индекс является основным в определении рейтинга в компоненте "Обеспечение исполнения контрактов" отчета Doing Business.

Теги: #всемирный_банк #карпунцов
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Закон о военно-консалтинговой деятельности позволит легально трудоустроить участников АТО

Внесение изменений в законы о прокуратуре не приведет к дисбалансу полномочий, уверен депутат Карпунцов

"УДАРовец" Карпунцов: Фракция не будет вести кулуарные переговоры по формированию коалиции

ПОСЛЕДНЕЕ

Заявления Путина являются примером вмешательства в выборы в Украине еще до начала кампании – Цеголко

Решение о политическом курсе Венгрии по отношению к Украине будет принято после выборов президента – Орбан

Среди британских консерваторов зреет бунт против премьера

ЕС направит свои ресурсы на продвижение соглашения по Brexit

Трамп раскритиковал расследование Мюллера за недобросовестный подход к следствию

Турчинов: Украинское высокоточное противотанковое вооружение ничем не уступает ни российским, ни европейским, ни американским аналогам

Киевсовет одобрил назначение двух новых замов Кличко

Французский премьер предупреждает о возможности Brexit без соглашения

Мэй заявила, что соглашение о Brexit отвечает национальным интересам Великобритании

Путин может использовать заложников и политзаключенных как козырь накануне украинских выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА