Политика

14:42 15.11.2018

Турчинов: Украинское высокоточное противотанковое вооружение ничем не уступает ни российским, ни европейским, ни американским аналогам

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Турчинов: Украинское высокоточное противотанковое вооружение ничем не уступает ни российским, ни европейским, ни американским аналогам

Секретарь СНБО Александр Турчинов констатирует первостепенную роль отечественного ОПК в начатом в условиях внешней агрессии масштабном перевооружении армии современными образцами высокоточного вооружения.

В ходе состоявшейся на Киевском бронетанковом заводе (КБТЗ) в четверг передачи ОПК армии свыше 65 ед. восстановленных и новых вооружений и военной техники (ВВТ), включая танки Т-72, БТР-3, бронеавтомобили "Варта" и "Новатор", а также ПТРК "Стугна-П" и "Корсар", секретарь Совбеза акцентировал: созданное ОПК в условиях новых долгосрочных вызовов  обороноспособности государства новое украинское высокоточное противотанковое вооружение, не уступает по своим характеристикам ни стоящим на вооружении страны-противника аналогам, ни аналогам западных стран-союзников.

"Когда мы говорим о (ПТРК) "Стугна-П", она не только ничем не уступает  российским аналогам, но и европейским и  американским", - подчеркнул А.Турчинов.

В этой связи он особо отметил, что имеющие опыт применения в боевых условиях украинские ПТРК разработки ГККБ "Луч", пользуются сегодня также повышенным спросом на внешних рынках вооружений: "Украинское противотанковое вооружение известно (сегодня) далеко за пределами Украины", - констатировал он.

ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения, с 2011 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В условиях военного времени предприятием успешно освоены разработка и производство высокоточного противотанкового вооружения. Среди разработок ГККБ "Луч" отвечающие стандартам НАТО ПТРК "Стугна" калибра 100 мм и дальностью 5 км , "Конус"(120/5), "Комбат" (125/5), Falaric (90/4 и 105/5), а также ПТРК "Стугна/Скиф" (152/5,5) "Барьер" (130/5), "Корсар" (107/2,5).

Согласно открытым данным оборонного сектора, на сегодняшний день в зону боевых действий поставлено несколько сотен новых  украинских ПТРК.

В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях,что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

Теги: #опк #турчинов #перевооружение
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