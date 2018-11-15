Политика

14:24 15.11.2018

Французский премьер предупреждает о возможности Brexit без соглашения

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Французский премьер предупреждает о возможности Brexit без соглашения

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в четверг заявил, что вероятность выхода Британии из ЕС без заключения соглашения все еще сохраняется.

"Ничего не дает нам права сказать, что на этом этапе соглашение по Brexit будет, наконец, заключено. Мы должны потенциально готовиться к варианту, которого мы не хотим, но который обсуждается за столом переговоров: выход Британии из ЕС без заключения соглашения", - сказал Э.Филипп на пресс-конференции.

Ранее в четверг в знак несогласия с предварительным вариантом соглашения с Брюсселем о Brexit, договоренность о котором была достигнута накануне, о выходе из британского правительства заявили министры по делам Brexit, по делам Северной Ирландии, а также труда и по делам пенсий. Кроме того, в отставку подали несколько заместителей министров.

Теги: #соглашение #премьер_министр #brexit #филипп
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