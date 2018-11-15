Политика

14:15 15.11.2018

Путин может использовать заложников и политзаключенных как козырь накануне украинских выборов

2 мин читать
Путин может использовать заложников и политзаключенных как козырь накануне украинских выборов

Россия может заблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами до президентских выборов в Украине, либо выдать некоторых узников Кремля лояльным Москве украинским политикам.

"Мы не видим ни одного положительного сигнала от России о готовности сдвинуть с места вопрос освобождения заложников и политзаключенных. Я не исключаю, что (президент РФ Владимир - ИФ) Путин может использовать это как козырь накануне украинских выборов, отдав кого-то из политзаключенных Кремля людям, лояльным ему, чтобы показать, что в Украине есть только те политики, с которыми будет разговаривать Кремль", - сказала И.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

"Или этот вопрос будет им заморожен до выборов", - добавила она.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ отметила, что РФ не выявляет желания вернуть на Родину своих граждан, которые были задержаны в Украине и приговорены к различным срокам заключения за преступления против национальной безопасности.

Она также добавила, что Кремль пытается блокировать путь Украины в ЕС и НАТО, а также усложнять экономическую и политическую ситуацию.

"Почему это делается сейчас? В том числе и под выборы. Путин не впервые заявляет, что не видит возможности вести переговоры с нынешней украинской властью. У Путина в Украине есть один враг – (президент Украины Петр - ИФ) Порошенко. Именно Порошенко при помощи международных партнёров создали антипутинскую мировую коалицию. И санкции против РФ .... были задействованы. Потому Путин так стремится к смене власти в Украине", - сказала И.Геращенко.

Теги: #геращенко #политзаключенные #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев настаивает на прямых переговорах с Москвой при участии партнеров по "Нормандскому формату" – Геращенко

Генассамблея ООН рассмотрит две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и о милитаризации Азова - Геращенко

В ЦИК призывают субъектов избирательного процесса воздерживаться от преждевременной агитации

В Комитете министров СЕ заявили о непризнании "выборов" на Донбассе

Япония не признает "выборы" в ОРДЛО

На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн

Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, но РФ молчит

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

РФ будет использовать псевдовыборы в ОРДЛО для дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов - Геращенко

Более 36 стран осудили нарушение международного права и Минских соглашений на заседании совета ОБСЕ по псевдовыборам на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС направит свои ресурсы на продвижение соглашения по Brexit

Трамп раскритиковал расследование Мюллера за недобросовестный подход к следствию

Турчинов: Украинское высокоточное противотанковое вооружение ничем не уступает ни российским, ни европейским, ни американским аналогам

Киевсовет одобрил назначение двух новых замов Кличко

Французский премьер предупреждает о возможности Brexit без соглашения

Мэй заявила, что соглашение о Brexit отвечает национальным интересам Великобритании

Великобритания и ЕС могут не успеть выстроить отношения до реализации Brexit

Инициированная президентом судебная реформа помогла Украине подняться в рейтинге Doing Business

Британское правительство не рассматривает ситуацию, при которой Brexit может не состояться

Мэй попросит парламентариев поддержать сделку по Breхit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА