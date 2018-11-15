Путин может использовать заложников и политзаключенных как козырь накануне украинских выборов

Россия может заблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами до президентских выборов в Украине, либо выдать некоторых узников Кремля лояльным Москве украинским политикам.

"Мы не видим ни одного положительного сигнала от России о готовности сдвинуть с места вопрос освобождения заложников и политзаключенных. Я не исключаю, что (президент РФ Владимир - ИФ) Путин может использовать это как козырь накануне украинских выборов, отдав кого-то из политзаключенных Кремля людям, лояльным ему, чтобы показать, что в Украине есть только те политики, с которыми будет разговаривать Кремль", - сказала И.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

"Или этот вопрос будет им заморожен до выборов", - добавила она.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ отметила, что РФ не выявляет желания вернуть на Родину своих граждан, которые были задержаны в Украине и приговорены к различным срокам заключения за преступления против национальной безопасности.

Она также добавила, что Кремль пытается блокировать путь Украины в ЕС и НАТО, а также усложнять экономическую и политическую ситуацию.

"Почему это делается сейчас? В том числе и под выборы. Путин не впервые заявляет, что не видит возможности вести переговоры с нынешней украинской властью. У Путина в Украине есть один враг – (президент Украины Петр - ИФ) Порошенко. Именно Порошенко при помощи международных партнёров создали антипутинскую мировую коалицию. И санкции против РФ .... были задействованы. Потому Путин так стремится к смене власти в Украине", - сказала И.Геращенко.