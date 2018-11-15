Политика

13:22 15.11.2018

Генассамблея ООН рассмотрит две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и о милитаризации Азова - Геращенко

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Генассамблея ООН рассмотрит две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и о милитаризации Азова - Геращенко

Генеральная ассамблея ООН в декабре рассмотрит две резолюции по Украине: относительно нарушения прав человека в оккупированном Крыму и о милитаризации Азовского моря, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"В декабре в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН будут приняты две очень важные резолюции. Одна из них касается нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Другая касается милитаризации Черноморского региона и Азовского моря", - сказала И.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

При этом она отметила, что РФ пытается создать еще один очаг нестабильности – в Азовском море.

Теги: #геращенко #генассамблея_оон #права_человека #резолюция
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