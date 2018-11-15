Политика

13:14 15.11.2018

Мэй попросит парламентариев поддержать сделку по Breхit

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Мэй попросит парламентариев поддержать сделку по Breхit

Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в четверг в палате общин, заявила, что обратится к парламенту с просьбой поддержать соглашение о Brexit из соображений национальных интересов.

По ее словам, альтернативой предварительному соглашению является "отсутствие соглашения".

Т.Мэй отметила, что она сделала непростой, но правильный выбор по соглашению о Brexit.

Британский премьер-министр подчеркнула, что обращение к парламентариям будет сделано в целях "защиты национальных интересов".

Она напомнила, что когда стала премьером в 2016 году, проекта соглашения по Brexit не существовало, и ей пришлось заняться его разработкой.

По ее словам, теперь сторонам "удалось защитить права более 3 млн граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, и примерно 1 млн британских подданных, живущих в ЕС".

В то же время она признала, что ни Великобритания, ни ЕС "не счастливы полностью" в отношении всех условий соглашения.

Накануне Т.Мэй выступила с заявлением о том, что британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит.

Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер также заявила об уверенности в том, что нынешний проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

Теги: #breхit #сделка #мэй
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