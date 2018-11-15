Политика

12:59 15.11.2018

В фокусе ВСК Рады будут нападения на общественных активистов в Херсоне, Одессе, Харькове, Северодонецке и Киеве

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В фокусе ВСК Рады будут нападения на общественных активистов в Херсоне, Одессе, Харькове, Северодонецке и Киеве

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады определила населенные пункты, где были факты нападений на общественных активистов, изучением которых члены комиссии займутся в первую очередь.

"Херсон, Одесса, Харьков, Северодонецк, Киев и область", - сказал глава ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза на заседании комиссии в четверг в Киеве.

Он также предложил распределить усилия и группами по несколько депутатов работать над расследованиями нападений в каждом из городов.

Кроме того, ряд членов ВСК предложили изучить более широкий круг случаев нападений, в частности в Тернополе. Народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук выступил с предложением к комиссии заняться также историей с нападением на Амину Окуеву.

Вместе с тем Б.Береза отметил, что 5 городов, в которых были нападения на активистов, - это первый блок дел, над которым будет работать комиссия.

Между тем он констатировал, что на заседание ВСК не приехали представители местной власти Херсона.

В тоже время начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук отреагировал на озвученные нардепом Мустафой Найемом (фракция "Блок Петра Порошенко") фамилии возможных заказчиков нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Представитель СБУ обратился к нардепу с просьбой рассказать следствию известную ему информацию о фигурантах уголовного производства.

"Прошу вас в установленном законом порядке обратиться, или мы вас пригласим и допросим в качестве свидетеля. Потому что любые данные, если вы не сообщаете их нам, говорят о том, что вы укрываете те или иные факты от органов досудебного следствия. Я просил бы об этом помнить... это написано в Уголовном процессуальном кодексе, и в Уголовном - тоже есть уголовная ответственность", - сказал Г.Остафийчук и добавил, что это касается также журналистов.

В свою очередь М.Найем отметил, что он озвучил ту информацию, которая есть в публичном пространстве и была опубликована в СМИ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после открытой части члены ВСК перешли в закрытый режим работы, во время которого намерены заслушать представителей СБУ, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

Теги: #вск_рады #береза #активисты
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