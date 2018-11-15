Турчинов ожидает ускорения темпов перевооружения ВСУ

Секретарь СНБО Александр Турчинов ожидает ускорения темпов перевооружения армии.

"Надеюсь, что темпы перевооружения наших вооруженных сил, национальной гвардии и других силовых структур будут только ускоряться, в том числе и в будущем году", - сказал секретарь СНБО в четверг в ходе передачи ОПК армии свыше 65 ед. восстановленных и новых вооружений и военной техники, включая танки, БТР, ПТРК, бронеавтомобили, на Киевском бронетанковом заводе (КБТЗ).

По его словам, основанием для этого могут служить, в первую очередь, предусмотренные проектом госбюджета на 2019 год возросшие показатели оборонного бюджета, а также гособоронзаказа (ГОЗ) на будущий год, которые планируется утвердить уже в самое ближайшее время, в конце ноября - начале декабря.

В частности, А.Турчинов не исключил, что проект госбюджета может быть утвержден Верховной Радой "где-то в 20-х числах ноября, на следующей неделе".

Секретарь Совбеза назвал оптимистичными предварительные показатели оборонного бюджета государства, уточнив: финансирование сектора безопасности и обороны в 2019 году должно составить свыше 210 млрд грн. "Это более 5% ВВП, как (того) требует Стратегия национальной безопасности и обороны", - подчеркнул он.

Также до конца года планируется утвердить показатели ГОЗ на 2019 год, сообщил он.

Как сообщалось, предусмотренные проектом госбюджета на 2019 год расходы на сектор безопасности и обороны оцениваются в 209, 5 млрд грн, или на 28% больше, чем в 2018 году.

Согласно проекту госбюджета, в 2019 году на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Министерства обороны планируется направить 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году. Предусмотренный проектом закона общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 101,44 млрд грн, что на 17,93% больше, чем в 2018 году. Это 48,4% общих расходов на сектор безопасности и обороны в 2019 году.

Среди озвученных ранее приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год: разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии; усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ; реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации; обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.