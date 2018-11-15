Политика

10:26 15.11.2018

Британский министр по делам Сев.Ирландии подал в отставку

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Британский министр по делам Сев.Ирландии подал в отставку

Государственный министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара в четверг направил главе британского правительства Терезе Мэй прошение об отставке.

"С большой горечью и сожалением я подал премьер-министру прошение об отставке с поста министра по делам Северной Ирландии", - написал он в "Твиттере", сопроводив сообщение фотографией документа.

В прошении Ш.Вара выразил несогласие с проектом соглашения по Brexit.

"Я не могу поддержать соглашение о выходе (Великобритании), согласованное с ЕС", - заявил министр.

Теги: #brexit #великобритания #отставка
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