Кабмин в Британии поддержал проект по Brexit – Мэй

Британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit по итогам совещания на Даунинг-стрит, заявила в среду вечером премьер-министр Тереза Мэй.

"Кабинет министров одобрил проект соглашения по Brexit", - заявила она журналистам в Лондоне.

"Коллективное решение кабинета министров было таковым, что правительству следует поддержать проект соглашения о выходе (из ЕС - ИФ)", - сказала Т.Мэй.

Она назвала этот шаг решительным, который позволит Лондону продвинуться дальше.

Британский премьер заявила также об уверенности в том, что текущий проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС был лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем.

"Я верю, что мой долг перед этой страной - это принимать решения, которые были бы в интересах нации. И я, сердцем и сознанием, твердо уверена в том, что это решение соответствует интересам всей Великобритании", - сказала премьер.

Кроме того, она заявила, что в четверг выступит в парламенте с заявлением.

Т.Мэй сделала заявление на Даунинг-стрит по итогам пятичасового совещания с министрами.

Ранее сообщалось, что постпреды 27 стран ЕС завершили встречу по Brexit в Брюсселе. Ожидается, что в скором времени в среду с заявлением выступит также главный европейский переговорщик Мишель Барнье.