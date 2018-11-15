Порошенко сформировал делегацию для участия в заседании украинско-американской комиссии стратегического партнерства

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О делегации Украины для участия в заседании украинско-американской Комиссии стратегического партнерства", проведение которого запланировано на 16 ноября 2018г в Вашингтоне во главе с главой МИД Павлом Климкиным.

Согласно обнародованному в среду вечером на сайте главы Украинского государства указу №366/2018, в состав делегации также вошли замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и ряд представителей украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме дипломатов в делегацию включены замглавы Администрации президента Сергей Марченко, замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко, первый замглавы СБУ, руководитель Антитеррористического центра при спецслужбе Виталий Маликов.

Также в состав делегации включены замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко, замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко, замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей петухов и первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

В делегацию помимо этого включены председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев (при согласии), и председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук (при согласии).

Вместе с тем, согласно указу, П.Климкин может вносить изменения в состав делегации.

Как сообщалось со ссылкой на П.Порошенко, в ходе его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США. По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы.

11 ноября президент Украины сообщил о договоренности провести заседание комиссии 16 ноября в Вашингтоне.

12 ноября П.Климкин анонсировал три блока, которые будут рассматривать на комиссии, в частности, политический, касающийся вопросов противодействия российской агрессии. Также стороны уделят внимание верховенству права и рассмотрят экономические вопросы. Глава ведомства добавил, что хотел бы сделать защиту в киберпространстве одним из ключевых элементов сотрудничества с США.