США видят Индо-Тихоокеанский регион свободным от проявлений имперских амбиций

Вице-президент США Майк Пенс утверждает, что в Индо-Тихоокеанском регионе нет места "имперским амбициям и агрессии".

"Мы стремимся к тому, чтобы в Индо-Тихоокеанском регионе все страны, большие и малые, могли прийти к процветанию и благоденствию. Разделяя наши ценности, они могли бы вместе становиться сильнее", - сказал М.Пенс в четверг на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Он не упомянул Китай, однако, по мнению западных СМИ, М.Пенс намекнул на Китай, заявив, что "мы все согласны с тем, что имперским амбициям и агрессии нет места в Индо-Тихоокеанском регионе".

По его словам, Вашингтон предпринял действия по привлечению частных инвестиций в инфраструктурные объекты региона и развития торговли, которая должна быть "свободной и справедливой".

Кроме того, М.Пенс указал на продолжающуюся "кампанию по оказанию давления на Северную Корею" со стороны США.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США, заявляя о невмешательстве в споры, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

Накануне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай и члены АСЕАН стали хорошим примером в самостоятельном урегулировании территориальных споров.

"За минувшие годы мы нашли способ надлежащего урегулирования и преодоления различий, например, по теме (споров - ИФ) в Южно-Китайском море", - сказал он на саммите АСЕАН в Сингапуре.