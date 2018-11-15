Политика

09:43 15.11.2018

США видят Индо-Тихоокеанский регион свободным от проявлений имперских амбиций

2 мин читать
США видят Индо-Тихоокеанский регион свободным от проявлений имперских амбиций

Вице-президент США Майк Пенс утверждает, что в Индо-Тихоокеанском регионе нет места "имперским амбициям и агрессии".

"Мы стремимся к тому, чтобы в Индо-Тихоокеанском регионе все страны, большие и малые, могли прийти к процветанию и благоденствию. Разделяя наши ценности, они могли бы вместе становиться сильнее", - сказал М.Пенс в четверг на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Он не упомянул Китай, однако, по мнению западных СМИ, М.Пенс намекнул на Китай, заявив, что "мы все согласны с тем, что имперским амбициям и агрессии нет места в Индо-Тихоокеанском регионе".

По его словам, Вашингтон предпринял действия по привлечению частных инвестиций в инфраструктурные объекты региона и развития торговли, которая должна быть "свободной и справедливой".

Кроме того, М.Пенс указал на продолжающуюся "кампанию по оказанию давления на Северную Корею" со стороны США.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США, заявляя о невмешательстве в споры, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

Накануне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай и члены АСЕАН стали хорошим примером в самостоятельном урегулировании территориальных споров.

"За минувшие годы мы нашли способ надлежащего урегулирования и преодоления различий, например, по теме (споров - ИФ) в Южно-Китайском море", - сказал он на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Теги: #сша #пенс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Иран расходует на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок $1 млрд в год

США против любых действий, ослабляющих НАТО

США ужесточат санкции против Ирана

Трамп готовится сменить главу министерства внутренней безопасности

Вашингтон и Лондон считают незаконными выборы на Донбассе

Заседание комиссии по стратегическому партнерству Украина-США на уровне глав МИД пройдет 16 ноября в Вашингтоне - Порошенко

Бутафорские выборы на Донбассе используются РФ для укрепления статус-кво в регионе – Волкер

Посольство США призвало жителей оккупированной территории Донбасса не голосовать на бутафорских "выборах"

У США нет планов скорого размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

США следует снизить активность в Южно-Китайском море, так как они противоречат интересам Китая

ПОСЛЕДНЕЕ

Лейбористы в Британии намерены голосовать против проекта соглашения по Brexit

Конфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии – Джудит Гоф

Британский министр по делам Сев.Ирландии подал в отставку

Внеочередной саммит ЕС по Brexit состоится 25 ноября

Кабмин в Британии поддержал проект по Brexit – Мэй

Порошенко сформировал делегацию для участия в заседании украинско-американской комиссии стратегического партнерства

Соглашение по Brexit является решающим этапом для завершения переговоров – Барнье

В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

Тимошенко обратилась к Порошенко с требованием возобновить поставки газа компаниям, которые обеспечивают население теплом

Представитель ЕК объяснил позицию по "Северному потоку 2": ЕС нужно больше полномочий в проекте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА