Политика

16:04 14.11.2018

Представитель ЕК объяснил позицию по "Северному потоку 2": ЕС нужно больше полномочий в проекте

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Представитель ЕК объяснил позицию по "Северному потоку 2": ЕС нужно больше полномочий в проекте

Предложение Еврокомиссии по поправкам к энергетическому законодательству призвано дать больше полномочий ЕС в проекте газопровода "Северный поток 2", заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"По "Северному потоку 2" наша позиция полностью известна. Мы об этом говорили и повторяли. Мы подчеркивали коммерческий характер этого проекта. Мы сказали, что есть пробелы в законодательстве Евросоюза, которые, если их устранить, позволят нам иметь более весомый голос", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Мы предложили мандат, который позволил бы Европейской комиссии иметь больше рычагов в этом проекте", - объяснил М.Схинас.

"Все это на столе. Не думаю, что надо делать что-то гораздо большее", - отметил представитель ЕК.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд куб. м газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Теги: #северный_поток_2 #ек
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