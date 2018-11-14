В Комитете министров СЕ заявили о непризнании "выборов" на Донбассе

Комитет министров Совета Европы на заседании в среду обсудил фейковые выборы на Донбассе, заявив о непризнании этого нарушения Минских соглашений, сообщил постоянный представитель Украины в СЕ Дмитрий Кулеба.

"По поручению Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ИФ) мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - написал постпред Украины в Твиттере.

Ранее президент Украины П.Порошенко заявил, что вопрос незаконного проведения выборов на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам и будет рассмотрен на заседании комитета министров Совета Европы.