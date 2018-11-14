Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании в среду. Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов. Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года. Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

13 ноября народный депутат фракции БПП, председатель парламентского комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил о невозможности одновременного реформирования Госслужбы Украины по делам ветеранов и создания нового Министерства по делам ветеранов.

По его словам, правительство с конца февраля 2018 года не выполняло постановление Верховной Рады о создании Министерства ветеранов, но после недавней акции ветеранов и общественных активистов В.Гройсман предложил реорганизовать Государственную службу по вопросам ветеранов, назвав это одним из наиболее быстрых решений. А.Третьяков отмечает, что реорганизация Госслужбы ветеранов не решает несколько ключевых проблем, которые должно было бы решить Министерство по делам ветеранов. По словам парламентария, глава правительства признал неудовлетворительной работу министра социальной политики Андрея Ревы по социальной защите ветеранов, "но все-таки решил тянуть время, вместо того, чтобы разрешать проблему по существу".