Политика

13:25 14.11.2018

Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

2 мин читать
Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании в среду. Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов. Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года. Фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

13 ноября народный депутат фракции БПП, председатель парламентского комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил о невозможности одновременного реформирования Госслужбы Украины по делам ветеранов и создания нового Министерства по делам ветеранов.

По его словам, правительство с конца февраля 2018 года не выполняло постановление Верховной Рады о создании Министерства ветеранов, но после недавней акции ветеранов и общественных активистов В.Гройсман предложил реорганизовать Государственную службу по вопросам ветеранов, назвав это одним из наиболее быстрых решений. А.Третьяков отмечает, что реорганизация Госслужбы ветеранов не решает несколько ключевых проблем, которые должно было бы решить Министерство по делам ветеранов. По словам парламентария, глава правительства признал неудовлетворительной работу министра социальной политики Андрея Ревы по социальной защите ветеранов, "но все-таки решил тянуть время, вместо того, чтобы разрешать проблему по существу".

Теги: #госслужба #ветераны #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман предложил начать реорганизацию Госслужбы ветеранов в министерство уже на следующей неделе

Вопрос создания Министерства ветеранов сверхважен и должен быть решен как можно скорее – Герасимов

Фриз: Неудовлетворительное функционирование системы обеспечения потребностей ветеранов - это прямой удар по боеспособности ВСУ

В госбюджете на 2019 год предусмотрено 55 млрд грн на субсидии

Третьяков: Хищение средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников АТО, было бы невозможно при существовании Министерства ветеранов

Кабмин одобрил увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской ОГА

Кабмин в среду намерен утвердить план мероприятий по реформированию отечественной научной сферы

Премьер должен внести кандидатуру министра по делам ветеранов, кандидатурой от БПП остается нардеп Фриз – Герасимов

Кабмин в среду намерен одобрить концепцию развития гражданского образования в Украине

Кабмин уволил первого замминистра юстиции Бернацкую из-за избрания ее членом ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС приступают к усилению защиты документов, удостоверяющих личность

У владельцев ID-карт не будет проблем при голосовании на выборах президента Украины – ГМС

Новый посол Венгрии вручил копии верительных грамот замглаве МИД Украины

Иран расходует на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок $1 млрд в год

США против любых действий, ослабляющих НАТО

Украина требует прекратить ракетные обстрелы вокруг юга Израиля

И.Геращенко: РФ отказалась от проведения внеочередного заседания ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе

Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ (МП)

Тимошенко может повернуть страну назад - Игорь Кононенко

Кононенко: В ноябре мы вынесем вопрос внесения изменений в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО в зал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА