Политика

12:37 14.11.2018

У владельцев ID-карт не будет проблем при голосовании на выборах президента Украины – ГМС

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У владельцев ID-карт не будет проблем при голосовании на выборах президента Украины – ГМС

В Государственной миграционной службе (ГМС) Украины заверяют, что владельцы ID-карт не будут ограничены в праве голоса на предстоящих выборах президента Украины.

"Владельцы ID-карт никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах президента Украины. При этом новая ID-карта до завершения паспортной реформы используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), выдававшегося гражданам раньше", - сказано в сообщении ГМС, размещенном на странице МВД в Фейсбуке в ответ на замечание главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук о том, что закон "О выборах президента Украины" не учитывает существование ID-карты, то есть ее владельцев не смогут обеспечить некоторыми предусмотренными законодательством процедурами.

Госмиграционная служба подчеркивает, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Этот документ является основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках и предоставляет право голоса на выборах президента Украины лицам, которым на момент дня выборов исполнилось 18 лет.

Накануне глава ЦИК выразила пожелание внести точечные изменения в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов, связанных с произошедшими в законодательстве изменениями со времен его принятия. В частности, это касается появления ID-паспортов.

"Некоторые процедуры по старому закону просто невозможно будет выполнить. Например, кандидат должен предоставить ксерокопии страниц паспорта, но возникает вопрос, как это делать в случае с ID-картой", - сказала Т.Слипачук.

Теги: #гмс #id_карта #паспорт
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