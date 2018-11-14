Новый посол Венгрии вручил копии верительных грамот замглаве МИД Украины

Новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару.

"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó). Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", - написал В.Боднар на своей странице в Твиттере в среду.

Как сообщалось, предыдущий посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою дипломатическую миссию в Киеве и 5 ноября покинул Украину.

Балинт Иштван Ийдярто (родился 26 декабря 1963 года в Берегово Закарпатской области) был послом Венгрии в России (2011-2014), государственный секретарь МИД Венгрии.