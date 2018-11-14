Политика

06:36 14.11.2018

Иран расходует на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок $1 млрд в год

1 мин читать

Иран продолжает оставаться одной из главных стран-спонсоров терроризма и тратит на поддержку деятельности террористических структур в ближневосточном регионе до $1 млрд в год, заявил координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

"Позвольте привести некоторые цифры. В это трудно проверить, но Иран выделяет только "Хезболле" в год около $700 млн. Еще $100 млн он выдает различным палестинским террористическим группировкам. Если подсчитать все средства, выделяемые террористам, то сумма будет около $1 млрд в год", - говорится в выступлении Н.Сейлса в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

Н.Сейлс напомнил, что для противодействия политике Тегерана Вашингтон на минувшей неделе восстановил санкции против Ирана, существовавшие до соглашения по иранскому атому от 2015 года.

"Но мы должны делать больше, чтобы заставить иранский режим отказаться от своих планов и прекратить его поддержку терроризма. И мы знаем, что Соединенные Штаты не могут сделать это в одиночку, поэтому мы настаиваем на том, чтобы наши международные партнеры противостояли поддерживаемому Ираном терроризму", - отметил он.

При этом чиновник заявил: "Нам необходимо, чтобы частный сектор сыграл ответственную роль в этих усилиях. Скажу прямо. Если вы ведете бизнес с Ираном, то вы финансируете терроризм".

Тест выступления Н.Сейлса распространен госдепартаментом США.

Теги: #сша #поддержка #иран #терроризм
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США против любых действий, ослабляющих НАТО

США ужесточат санкции против Ирана

Трамп готовится сменить главу министерства внутренней безопасности

Вашингтон и Лондон считают незаконными выборы на Донбассе

Заседание комиссии по стратегическому партнерству Украина-США на уровне глав МИД пройдет 16 ноября в Вашингтоне - Порошенко

Бутафорские выборы на Донбассе используются РФ для укрепления статус-кво в регионе – Волкер

Посольство США призвало жителей оккупированной территории Донбасса не голосовать на бутафорских "выборах"

У США нет планов скорого размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

США следует снизить активность в Южно-Китайском море, так как они противоречат интересам Китая

Бутафорские "выборы" на Донбассе 11 ноября не соответствуют ни одному из условий их проведения

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина требует прекратить ракетные обстрелы вокруг юга Израиля

И.Геращенко: РФ отказалась от проведения внеочередного заседания ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе

Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ МП

Тимошенко может повернуть страну назад - Игорь Кононенко

Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

Президент Украины вручил Джемилеву Орден Свободы

Представители ЕС и Лондона согласовали текст по Brexit

Порошенко готов к диалогу по созданию Украинской поместной церкви, двери "Украинского дома" остаются открытыми

Международная компания "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" заявляет о незаконных следственных действиях в отношении нее

ЕС готовится к варианту Brexit без соглашения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА