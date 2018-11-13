Политика

22:45 13.11.2018

Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ МП

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Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко в Украинском доме во вторник вечером в закрытом режиме провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви московского патриархата.

В интервью телеканалу "Прямой" во вторник вечером директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко не назвал число иерархов УПЦ (МП), присутствовавших на встрече, однако отметил, что "там были те, кто планирует участвовать в соборе по созданию Украинской православной церкви".

"На встрече иерархи говорили также об оказываемом на них давлении (со стороны руководства УПЦ (МП) – ИФ)", - сказал он.

Р.Павленко не назвал возможной даты собора, однако отметил, что "времени для него осталось немного".

Теги: #упц_мп #порошенко #украина #встреча
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