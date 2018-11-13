Политика

19:08 13.11.2018

Представители ЕС и Лондона согласовали текст по Brexit

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Представители ЕС и Лондона согласовали текст по Brexit

Евросоюз и Великобритания на уровне экспертов согласовали текст соглашения о Brexit, сообщает во вторник телеканал Би-би-си со ссылкой на источники.

"Источник в кабинете министров рассказал Би-би-си, что текст был согласован на техническом уровне представителями обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе", - сообщает телеканал.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в среду заседание кабмина, чтобы обсудить проект соглашения, отмечает телеканал.

Переговорщики от ЕС и Великобритании согласовали текст соглашения, которое позволит избежать "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, сообщает телеканал RTE.

Текст, по данным RTE, был согласован вечером в понедельник, затем его передали на Даунинг-стрит.

Теги: #ес #лондон #brexit
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