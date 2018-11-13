Международная компания "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" заявляет о незаконных следственных действиях в отношении нее

Руководство ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", компании, которая является частью глобальной международной компании VFS Global - крупнейшего мирового оператора по технологическому обслуживанию правительств и дипломатических представительств - заявляет о неправомерных действиях правоохранительных органов и судебной системы и обращается к руководству страны с просьбой обратить внимание на эту проблему.

"Несмотря на то, что мы являемся частью большого международного бизнеса и полностью готовы сотрудничать с местной властью, уже более чем полгода над нами издевается правоохранительная система, используя при этом уголовное производство, которое было открыто более чем два с половиной года назад относительно третьих лиц и компаний, о которых нам вообще не известно", - сообщил генеральный директор компании ООО "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" Георгий Шевченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам адвоката, партнера АО "Межрегиональная коллегия адвокатов" Владимира Мусиенко, в рамках уголовного дела по факту создания фиктивных субъектов хозяйствования, в котором ни у компании "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", ни у ее сотрудников, нет процессуального статуса, проходили допросы, выемка документов, обыски, изъятие компьютерной техники, аресты счетов и имущества.

Г.Шевченко отметил, что по решению суда арестованное имущество компании должно было быть возвращено, однако "правоохранители под разными предлогами отказывались вернуть имущество и сообщать об основаниях невозвращения". По словам гендиректора компании, оказалось, что другим решением суда на имущество вновь был наложен арест.

Он выразил мнение о том, что подобного рода действия представляют угрозу для украинского бизнеса и страны в целом, особенно с учетом принятых законов о защите бизнеса от неправомерных действий правоохранительной системы.

Гендиректор компании рассказал, что в связи с этим компания намерена обращаться с жалобой на действия судьи, который вынес решение о повторном аресте имущества, требовать привлечения к ответственности прокурора, который инициировал такое решение.

"Мы будем в очередной раз обращаться к президенту, премьер-министру, генеральному прокурору с просьбой разобраться и наказать прокурора и судей, которые осуществляют давление на бизнес международной компании", - заявил он.

Говоря о том, с чем может быть связано такое давление, Г.Шевченко сказал: "Не думаю, что можно говорить о конкуренции, мы не работам на украинском рынке как таковом, в первую очередь мы предоставляем свои услуги дипломатическим миссиям… Мне сложно сказать, с чем конкретно это может быть связано, думаю, что это какая-то самодеятельность людей невысокого звена правоохранительной системы".