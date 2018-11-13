Политика

17:17 13.11.2018

ЕС готовится к варианту Brexit без соглашения

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ЕС готовится к варианту Brexit без соглашения

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал Еврокомиссию о последнем развитии в переговорном процессе, который идет интенсивно, продвигается, но еще не достиг цели, заявил первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Мы также обсудили ряд вопросов, относящихся к варианту с отсутствием соглашения с Соединенным Королевством - гипотезу, которую тоже нельзя отбрасывать. Мы пытаемся достичь соглашения, в этом можно не сомневаться. Мы посвящаем этому все наши усилия и этому отдаем наше очевидное предпочтение. Но нужно, чтобы мы были готовы предусмотреть все другие возможности", - сказал Ф.Тиммерманс на пресс-конференции в Страсбурге, где во вторник заседала Европейская комиссия.

При этом он отметил, что выход Великобритании из ЕС в любом случае будет иметь негативные последствия, будь то с соглашением или нет, и Еврокомиссия добивается того, чтобы ущерб был возможно минимальным.

В связи с этим рассматриваются два законопроекта ЕС - по визам и по энергетической эффективности, являющихся частью работы по подготовке Brexit.

По визам предлагается изменить визовые правила, чтобы освободить подданных Великобритании от необходимости виз для пребывания в ЕС после того, как законодательство Евросоюза перестанет распространяться на Соединенное Королевство. Но это будет зависеть от взаимности Великобритании в этом вопросе по отношению к гражданам Евросоюза.

Что касается энергетической эффективности, Еврокомиссия предложила "техническую адаптацию" в законодательство по энергетике, чтобы учесть в нем выход Великобритании, пояснил Ф.Тиммерманс.

"Мы также опубликовали сегодня второе информационное досье о состоянии подготовки и план Б с изложением ряда действий, которые будут предложены, если Великобритания покинет Европейский союз без соглашения", - объявил зампред ЕК.

По его словам, Brexit - это совместная обязанность сторон, но она, помимо уровня ЕС, осуществляется также на уровне государств-членов, регионов, предприятий и экономических операторов.

"Комиссия готова координировать усилия различных государств-членов ЕС, если это будет необходимым", - пообещал Ф.Тиммерманс.

Теги: #ес #еврокомиссия #brexit
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