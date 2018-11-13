Политика

16:41 13.11.2018

Собор епископов УПЦ (МП) готов к встрече с президентом Украины, но на церковной территории

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Собор епископов УПЦ (МП) готов к встрече с президентом Украины, но на церковной территории

Собор епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляет о готовности провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко, но только на церковной территории.

"Собор епископов Украинской православной церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в заявлении Собора, принятом на заседании во вторник.

В заявлении также поясняется, что Собор епископов УПЦ (МП) принял решение встретиться с президентом, но не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры, о чем сразу же было сообщено президенту. Однако П.Порошенко от встречи отказался, утверждают в УПЦ (МП).

Кроме того, в документе отмечается, что встреча П.Порошенко с епископатом УПЦ (МП) была запланирована по инициативе главы Украинского государства на 13 ноября в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" на Европейской площади в центре Киева. Однако по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в договоренную дату епископат УПЦ (МП) собрался в Киево-Печерской Лавре.

"В этот же день было проведено экстренное заседание Священного синода Украинской православной церкви, который принял решение созвать Собор епископов Украинской православной церкви", - говорится в заявлении.

Теги: #заявление #упц_мп
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