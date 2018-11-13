Политика

15:54 13.11.2018

Япония не признает "выборы" в ОРДЛО

1 мин читать
Япония не признает "выборы" в ОРДЛО

Правительство Японии не признает действительными незаконные выборы на территориях временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявили в посольстве Японии в Украине.

"Так называемые "выборы", которые были проведены 11 ноября в "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии не признает эти "выборы" действительными", - говорится в сообщении посольства в Фейсбук во вторник.

Дипломаты отметили, что полное выполнение Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, а выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а также законодательством Украины.

"Правительство Японии не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в посольстве.

Теги: #япония #ордло #выборы #посольство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн

Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, но РФ молчит

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

РФ будет использовать псевдовыборы в ОРДЛО для дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов - Геращенко

Более 36 стран осудили нарушение международного права и Минских соглашений на заседании совета ОБСЕ по псевдовыборам на Донбассе

В Госдепе США осудили "выборы" на Донбассе и намерены продолжать санкции против РФ до полной имплементации Минских соглашений

Вашингтон и Лондон считают незаконными выборы на Донбассе

Полномочия нынешнего созыва Курултая крымскотатарского народа автоматически пролонгированы

Порошенко: Местные выборы 2020 года должны быть проведены на новой территориальной основе

Выборы в ОРДЛО подрывают целостность Украины - правительство ФРГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Продолжаются контакты между представителями АП и УПЦ (МП) по поводу ранее запланированной встречи с архиереями

Украинско-белорусская демаркационная комиссия утвердила около 400 Актов определения мест для установки погранзнаков и обсудила план на 2019 год

Киев в июне примет следующее заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва

Тимошенко призывает строго спросить с органов власти из-за срыва отопительного сезона в нескольких городах

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва поддерживает цель Киева ввести стандарты НАТО в ВСУ до 2020

Глава ЦИК выступает за внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов

ЦИК готовится к возможным "гибридным атакам" на выборах - Слипачук

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море 19 ноября - Точицкий

В межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва создан комитет по вопросам безопасности – Парубий

Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% опрошенных граждан, против - 36%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА