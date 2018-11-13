Япония не признает "выборы" в ОРДЛО

Правительство Японии не признает действительными незаконные выборы на территориях временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявили в посольстве Японии в Украине.

"Так называемые "выборы", которые были проведены 11 ноября в "ДНР" и "ЛНР", не регулируются Минскими договоренностями, а также законодательством и нормами Украины. Правительство Японии не признает эти "выборы" действительными", - говорится в сообщении посольства в Фейсбук во вторник.

Дипломаты отметили, что полное выполнение Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами необходимо для улучшения ситуации, а выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями, а также законодательством Украины.

"Правительство Японии не допускает каких-либо попыток изменить ситуацию силовыми методами, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в посольстве.