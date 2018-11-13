Политика

15:46 13.11.2018

Продолжаются контакты между представителями АП и УПЦ (МП) по поводу ранее запланированной встречи с архиереями

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Продолжаются контакты между представителями АП и УПЦ (МП) по поводу ранее запланированной встречи с архиереями

В Киеве во вторник днем продолжаются контакты между представителями Администрации президента Украина и представителями Украинской православной церкви (Московского патриархата) по поводу ранее запланированной встречи с архиереями УПЦ (МП).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в церковных кругах, в понедельник, 12 ноября, была практически достигнута договоренность о встрече в Украинском доме в Киеве, однако утром во вторник, 13 ноября, со стороны УПЦ (МП) было высказано предложение президенту Украины приехать в Киево-Печерскую Лавру.

"Контакты продолжаются. Результат пока неясен", - сказал собеседник агентства во вторник.

Ранее администрация президента Украины направила предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию приглашение на встречу с главой государства, которая должна была состояться во вторник в 14.00 в Украинском доме. При этом, УПЦ (МП) собрала всех иерархов церкви для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре.

По состоянию на 16.00 вторника Украинский дом взят под охрану сотрудниками Управления госохраны.

Во вторник днем глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата должна была состояться в Украинском доме.

"В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна была начаться встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре. Утром собирался Синод МПвУ. С очевидным намеком: кто из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - то решением Синода сегодня же лишится должности", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

На минувшей неделе интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) - бывшего личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ (МП) Владимира (Сабодана), писало, что епископы УПЦ (МП) планируют 13 ноября провести встречу с П.Порошенко.

Сам митрополит ссылался на сообщение канцелярии Киевской митрополии, согласно которому (фотокопию разместила "Украинская правда") встреча должна состояться в актовом зале Киево-Печерской Лавры 13 ноября в 14.00. "Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в объявлении.

Тогда в пресс-службе администрации президента не комментировали данное сообщение. Информацию отказались также комментировать в канцелярии Киевской митрополии.

"Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что объединительный собор по созданию единой Украинской православной церкви может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В УПЦ (МП) заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Теги: #упц #порошенко #церковь #ап #консультации
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