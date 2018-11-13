Политика

14:16 13.11.2018

Киев в июне примет следующее заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва

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Киев в июне примет следующее заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва

Следующее заседание межпарламентской ассамблеи Украина – Польша – Литва состоится в начале июня 2019 года в Киеве, сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Десятое заседание межпарламентской ассамблеи состоится в начале июня следующего года в Киеве", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции с председателями парламентов Литвы и Польши в Вильнюсе во вторник.

Он отметил, что даты проведения следующего заседания будут уточнены в течение месяца в рабочем порядке – заседание может пройти "или 1 или 8 июня".

Теги: #парубий #польша #литва #ассамблея #украина
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